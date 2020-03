TS – Radu sarà il secondo di Handanovic, Musso più lontano

Sarà Ionut Radu il secondo portiere dell’Inter nella prossima stagione. Il portiere del vivaio nerazzurro tornerà alla base secondo Tuttosport come riserva di Samir Handanovic (ancora una volta il migliore in campo ieri sera contro la Juventus) dopo il prestito al Genoa e poi al Parma dove però non sta trovando spazio.

L’assenza del capitano dell’Inter si è sentita, con Padelli che non ha – per ovvi motivi – garantito la stessa sicurezza di Handanovic e dunque il club ha scelto per un secondo portiere di maggiore affidabilità, con l’ex Torino che andrebbe poi a scalare come terzo a discapito di Berni. L’altra pista è l’argentino Musso dell’Udinese, altro grande talento ma più caro: il club friulano chiederà una cifra importante per far andar via l’estremo difensore, mentre Radu resta una pista low cost.



