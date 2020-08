TS – Settimana caldissima per il mercato dell’Inter: tutti i nomi in entrata

L’Inter ha la testa all’Europa League, con l’imminente sfida di mercoledì contro il Getafe da dentro o fuori. Tuttavia i nerazzurri sono sempre impegnati sul fronte mercato, e i nomi per quanto riguarda i movimenti in entrata sono sempre di un certo rilievo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa sarà una settimana caldissima per Marotta; si deciderà in questi giorni, infatti, il futuro di quei giocatori che vengono accostati da tempo alla Beneamata.

In particolare, potrebbero arrivare novità sul fronte Tonali. L’Inter chiuderà con il Brescia per una cifra complessiva di 30 milioni di euro, tra prestito, riscatto e bonus. A centrocampo il gioiello azzurro potrebbe trovare Ndombele, per il quale il club di Suning sta proseguendo i contatti con il Tottenham. In ballo c’è sempre lo scambio con Milan Skriniar, sceso dalle gerarchie di Conte. Allo slovacco, infatti, il tecnico leccese preferisce Kumbulla, che spera di abbracciare presto in vista della prossima stagione. Arriveranno novità anche per l’esterno sinistro: in pole c’è sempre Emerson Plamieri ed il Chelsea non scende dai 25 milioni di euro.

