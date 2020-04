TS – Vertonghen, si inserisce la Roma: pronto un triennale

Jan Vertonghen è il profilo perfetto per chi è alla ricerca di un difensore di livello internazionale, seppure alla soglia del 33 anni. Il giocatore del Tottenham è in scadenza di contratto ed è dunque un’operazione da portare a termine a zero, dove l’ingaggio da offrirgli sarà decisivo. L’Inter in tal senso si è mossa da tempo per il belga, pronto a fare da spalla al giovanissimo Alessandro Bastoni, unico mancino al momento nell’intero reparto.

Come si legge sulle pagine di Tuttosport però, anche la Roma ha messo gli occhi su Vertonghen: l’obiettivo dei giallorossi è la qualificazione alla Champions League ed un difensore titolare esperto come lui farebbe davvero comodo. Sul piatto è pronto un triennale da 3 milioni a stagione, contando sul mancato riscatto di Smalling. L’Inter ha comunque dalla sua il fattore Lukaku – compagni di nazionale – ed i rapporti intrapresi molto prima con lo stesso giocatore.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!