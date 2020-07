UFFICIALE – Flaminia Simonetti è una nuova giocatrice dell’Inter Women

L’Inter Women batte il secondo colpo in questa sessione di calciomercato: dopo il colpo Ilaria Mauro, infatti, la società nerazzurra ha ingaggiato in prestito per una stagione la centrocampista classe 1997 Flaminia Simonetti, in arrivo dalla Roma. L’annuncio è arrivato con un comunicato sul sito ufficiale dell’Inter, con annessa una presentazione della calciatrice.

Nel giro delle Nazionali giovanili dal 2012, quando aveva 15 anni, Flaminia Simonetti cresce calcisticamente nella Roma Calcio Femminile; dopodichè, passa alla Res Roma nel 2012 e prova l’esperienza in Svizzera, al Neunkirch. Dopo essere rientrata in Italia, il suo cartellino è stato acquisito dall’AS Roma; dopo un anno in prestito all’Empoli, ecco il suo approdo in nerazzurro.

