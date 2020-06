TS – Ultimi dettagli per l’affare Hakimi: prevista per oggi una conference call con il Real Madrid

Achraf Hakimi sarà un giocatore dell’Inter, ma prima di ufficializzare l’operazione devono essere limati gli ultimi dettagli per far andare in porto del tutto la trattativa. Per questo motivo, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, nella giornata di oggi è prevista una conference call tra Milano e Madrid, per concludere definitivamente l’affare legato al laterale destro marocchino.

Al club di Florentino Perez, comunque, arriveranno 40 milioni più 5 di bonus; per il giocatore, invece, previsto un quinquennale a 5 milioni di euro a stagione. La conference call odierna tra Inter e Real Madrid servirà specialmente per definire ciò che farà scattare quei 5 milioni di bonus. Preoccupazione, comunque, non ce ne sono: Hakimi vestirà il nerazzurro.

