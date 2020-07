È una Inter giovane. Dopo Tonali e Kumbulla, anche Zaniolo nel mirino?

Sarà rivoluzione sul mercato. La dirigenza nerazzurra lavora per accontentare Conte e i tifosi. L’Inter dell’anno prossimo dovrà certamente essere più competitiva e dovrà avere maggior uomini a disposizione, magari anche esperti. Altra caratteristica della squadra dell’anno prossimo sarà quella di un’Inter giovane. Infatti dopo Kumbulla e Tonali, obiettivi dichiarati dei nerazzurri, si potrebbe mettere nel mirino anche il centrocampista ex primavera dell’Inter, ora della Roma, Zaniolo. Il giovane italiano è molto seguito sia dall’Inter che dalla Juventus in Italia, dall’estero si parla invece di Tottenham.

Per quanto riguarda i primi due, sembra esserci un leggero ottimismo da parte dei nerazzurri, forti degli accordi già presi con i rispettivi procuratori. Marotta infatti sembra essersi mosso con largo anticipo per bloccare i due giovani talenti che quest’anno hanno giocato la loro prima stagione in serie A, sorprendendo lo stesso dirigente e tante altre squadre che sono ancora sulle loro tracce. Per Zaniolo il discorso è differente. L’Inter, come confermato dalle parole dello stesso AD nerazzurro ieri sera, non ha avuto contatti con la dirigenza giallorossa, nonostante sul giocatore si possa vantare uno sconto del 20% sul cartellino.

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<