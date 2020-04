United, apertura totale all’addio di Pogba: Inter in corsa, Real in prima fila

Apertura totale alla cessione di Paul Pogba, sempre più vicino all’addio al Manchester United. Secondo quanto raccontato nel dettaglio da Calciomercato.com, i Red Devils avrebbero deciso di non concordare il rinnovo del giocatore con il suo entourage in modo da accontentare tutte le parti in causa in vista di una possibile partenza.

Il costo del cartellino, in base agli ultimi aggiornamenti ed in linea con le nuove cifre dettate dall’emergenza Coronavirus, sarebbe di almeno 100 milioni di euro. Numeri importanti che hanno attirato l’interesse di Juventus e Real Madrid, inserite in prima fila per l’assalto al giocatore. Tra le inseguitrici però, oltre al Paris Saint-Germain, ci sarebbe anche l’Inter che ha messo nel mirino il francese per regalare un top class al suo tecnico Antonio Conte. Nei giorni scorsi dalla Francia sono arrivati diversi rumors relativi all’ex bianconero, avvicinato con insistenza ai Blancos. Marotta ed Ausilio però continuano a monitorare la pista che porta al talento del Manchester United, ormai pronto alla separazione ed alla ricerca di una nuova avventura che possa rivederlo in campo da protagonista.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!