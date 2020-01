Mercato – Il Manchester United non convoca Ashley Young: segnale di mercato per l’Inter?

Ole Gunnar Solskjaer, poche ore fa: “E’ uno dei nostri giocatori, anzi è il nostro capitano”. L’argomento era Ashley Young, le parole del tecnico sono state la classica acqua sul fuoco. Poi, però, lo stesso Ole Gunnar Solskjaer ha parlato anche con i fatti, che hanno detto il contrario rispetto alla facciata: e così Ashley Young non è stato convocato per la partita del Manchester United contro il Norwich City. I fatti contro le dichiarazioni di copertina.

Classica situazione da calciomercato, classico caso mediatico pronto ad essere aperto e chiuso a discrezione di come si voglia indirizzare l’eterno gioco di ruolo dei trasferimenti. Rimangono, comunque, alcuni fatti acclarati: e cioè che, per esempio, l’Inter abbia fatto dei passi avanti significativi per il calciatore dei Red Devils; e che lo stesso giocatore abbia ammesso di vedere con favore la soluzione nerazzurra già per gennaio. Ora c’è questa non-convocazione. Che parla più di qualsiasi dichiarazione di Solskjaer, che – lo abbiamo visto anche con la querelle Lukaku della scorsa estate – lascia il tempo che trova.

