Valverde avverte l’Inter: “Mercato? Non mi aspetto modifiche della rosa”

Ci siamo. Mancano sempre meno giorni alla finestra invernale di mercato e l’Inter è una delle squadre più attive. L’obiettivo del duo Marotta-Ausilio è sicuramente quello di regalare uno o più rinforzi ad Antonio Conte per permettergli di continuare la rincorsa alla Juventus.

Il club nerazzurro – come è chiaro – interverrà sicuramente a centrocampo: in quel reparto infatti è stata individuata la criticità maggiore soprattutto dopo gli infortuni di Sensi e Barella. L’Inter ha così messo nel mirino vari profili, tra cui quelli di Arturo Vidal ed Ivan Rakitic. I rapporti tra nerazzurri e Barcellona sono ottimi ma, per il momento, l’ostacolo maggiore è rappresentato dal tecnico Valverde.

L’allenatore blaugrana infatti ha parlato in conferenza stampa del mercato di gennaio, così come riportato da Marca. Valverde è stato molto chiaro ed ha avvertito l’Inter: “Cessioni? Non mi aspetto modifiche alla rosa”.

