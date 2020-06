Van De Beek in saldo, il prezzo crolla causa Coronavirus: occasione per le big?

È stato uno dei centrocampisti rivelazione dell’Ajax dell’anno scorso. Lo stesso Ajax che ha incantato l’Europa con il suo gioco spumeggiante, tecnico e divertente, capace di eliminare prima il Real Madrid e poi la Juventus. Il prezzo di Donny Van De Beek, mezzala o trequartista a piacere, classe ’97, l’anno scorso si aggirava oltre i 50 milioni. Valutazione che aveva allontanato le pretendenti tra cui in primis lo stesso Real Madrid, che aveva deciso di puntare su altri colpi di mercato.

Ora il prezzo del centrocampista, a causa della crisi per il Coronavirus, è sceso a circa 40 milioni di euro, secondo quanto riportato dal Times. Saldi estivi, potrebbero quindi pensare le pretendenti. L’Inter lo scorso anno aveva fatto dei timidi sondaggi per il giocatore, senza spingersi più in là. Chissà che quest’anno, attratta da un prezzo favorevole, la società non decida di puntare sul gioiello dell’Ajax, che tra l’altro sarà fermo per tutta l’estate. Il campionato olandese infatti è stato fermato, senza l’assegnazione del titolo alla stessa squadra di Amsterdam.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!