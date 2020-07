Vertonghen annuncia l’addio al Tottenham: “È arrivato il momento dei saluti”

Ora è ufficiale: Jan Vertonghen ha annunciato il suo addio al Tottenham dopo otto stagioni in maglia Spurs, direttamente sul proprio profilo Twitter. Il difensore belga, nel mirino di Inter e Roma, potrebbe a questo punto intraprendere un’esperienza nel campionato italiano; tutto, però, è ancora alquanto incerto al momento su questo fronte di mercato.

Ecco, dunque, le parole di Vertonghen: “Il mio tempo al Tottenham finisce qui: un giorno triste, per molte ragioni. Mi mancheranno gli amici che ho incontrato qui, lo staff che ha amministra il club, giocare in questo fantastico stadio nuovo e, ovviamente, voi tifosi. Grazie per il supporto in tutti questi anni. Siete stati fantastici. Abbiamo avuto momenti indimenticabili, ma ora è arrivato il momento dei saluti“.

