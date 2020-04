Vertonghen tra il Tottenham e l’addio: “Italia e Spagna possibili soluzioni. Cerco un club ambizioso”

Intervistato da Play Sports Kot, il difensore del Tottenham Jan Vertonghen ha parlato di quello che sarà il suo futuro che potrebbe vederlo lontano dagli Spurs. Anche l’Inter ha mostrato interesse nei suoi confronti mentre, come ammesso anche dal difensore belga, sono arrivate offerte anche dalla Spagna.

“Voglio firmare con il club giusto – ha detto Vertonghen – e potrebbe essere il Tottenham o anche un’altra squadra. Deve essere una società ambizioso. Io voglio giocare in Europa ed anche la Nazionale è importante per me. Mi piacerebbe imparare un’altra lingua. La Spagna e l’Italia sono delle opzioni e sarà importante anche la durata del contratto. Potrebbe sembrare strano, ma dopo la crisi del Coronavirus c’è più interesse. Sono un free agent ed alcuni club potrebbero non avere molti soldi”. Queste le parole di Jan Vertonghen in vista del suo futuro, in bilico tra il rinnovo con il Tottenham o l’addio. L’Inter lo segue con interesse, in attesa del colpo decisivo.

