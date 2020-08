Romano – Gli agenti di Vidal trattano con il Barcellona per la rescissione: Conte lo aspetta

Arrivano conferme da parte dell’esperto di mercato Fabrizio Romano in merito all’interessamento nerazzurro per Arturo Vidal. L’accordo tra l’Inter ed il giocatore è già stato trovato negli scorsi giorni, ma ora il cileno ha bisogno di liberarsi dal contratto che lo lega al Barcellona fino al 30 giugno 2021.

In questo momento, gli agenti del calciatore sarebbero al lavoro per concludere il rapporto tra l’ex Juventus e Bayern Monaco ed il club blaugrana. Vidal è l’opzione numero uno per il centrocampo dell’Inter, con Conte che lo attende ad Appiano Gentile a braccia aperte.

