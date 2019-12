Il CorSera si sbilancia: “Inter-Genoa, forse l’ultima gara senza Vidal”

Vidal o Kulusevski, Kulusevski o Vidal: i tifosi dell’Inter ormai viaggiano tra questi due nomi per il mercato di gennaio. Antonio Conte ha chiesto rinforzi soprattutto a centrocampo e la società ha intenzione di accontentarlo. La situazione però – in entrambi i casi – non è facile. Il Barcellona non ha intenzione di cedere il cileno soprattutto in prestito, dall’altro lato il Parma non lascerà andare così facilmente via il talento svedese.

Oggi tra le pagine del Corriere della Sera arriva la provocazione: “Forse l’ultima partita senza Vidal”. Dopo la sfida di oggi contro il Genoa infatti il campionato andrà in pausa e l’Inter tornerà in campo il 6 gennaio contro il Napoli. Difficile si possa arrivare ad un accordo così presto, ma Conte ci spera.

