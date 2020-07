Vidal: “Futuro? Voglio continuare ad essere importante qui, al Barcellona”

Arturo Vidal, uno degli obiettivi di mercato dell’Inter per la prossima stagione, sul taccuino della dirigenza nerazzurra da ormai diverso tempo, allontana le voci sul suo futuro in un’intervista all’emittente televisiva colombiana Win Sport Tv.

Vidal, infatti, ha dichiarato: “Voglio continuare ad essere importante al Barcellona. Quando giochi qui, la gente non vuole altro che vincere. Abbiamo lavorato poco con Setien ed il cambio di panchina è stato brusco, quindi decideremo il futuro solo a fine stagione“. Vidal, dunque, sembra destinato a rimanere in blaugrana.

Poi, inoltre, parla di un ipotetico futuro in Colombia: “Mi piace il futbol colombiano: sarebbe un’idea spettacolare. Ora però ho 33 anni e vivo la carriera giorno per giorno. Giocare in qualche squadra di Calì sarebbe molto bello“.

