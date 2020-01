Mercato – Dall’Inghilterra: “Conte freddo su Vidal, e il Manchester United può irrompere nella trattativa”

Antonio Conte, ieri, dopo l’1-1 contro l’Atalanta, si è rifiutato di parlare di Arturo Vidal: e se questa sia una notizia spetta a ciascuno deciderlo, singolarmente, anche perché che Conte non parli di giocatori che non siano quelli dell’Inter non è più una novità. E, infatti, ieri sera, lo ha ribadito: “Non parlo di giocatori che non fanno parte della rosa dell’Inter”. Il che è diverso da dire: non sono intenzionato a prendere Vidal in questa sessione di mercato. Ma secondo l’Express, quotidiano britannico, conseguente alla freddezza di Conte ci sarebbe anche un pressing del Manchester United – proprio per Vidal – che potrebbe portare a risvolti concreti.

L’interessamento dei Red Devils esiste, e – sempre stando al suddetto quotidiano – le dichiarazioni di Conte non sarebbero un elemento così accessorio in tutto questo, anzi: rappresenterebbero proprio il fattore che possa portare il club allenato da Solskjaer a far arrivare il calciatore. Le possibilità di vedere il cileno ad Old Trafford – scrive l’Express – apparentemente sembrano aumentate, e questo potrebbe essere lo sgarbo che il Manchester United si prepara a piazzare al club che in estate gli ha portato via Lukaku (già in uscita) e che, ora, potrebbe portargli via anche Young. E’ il gioco del mercato.

