Vidal, parla il ct del Cile Rueda: “Giocatore straordinario. So della proposta dell’Inter, spero possa diventare protagonista”

In una lunga intervista concessa a Sport, il ct della Nazionale del Cile Reinaldo Rueda ha parlato dell’emergenza Coronavirus che ha colpito in particolare il calcio europeo analizzando anche il profilo di Arturo Vidal, tentato dalla proposta dell’Inter.

CORONAVIRUS – “Sia dal punto di vista medico che in relazione al corpo tecnico, siamo sempre in contatto su Whatsapp e FaceTime. Soprattutto all’inizio, con i giocatori che si trovano in Italia, come Sanchez, Isla, Pulgar e Medel. Ora, invece, con tutti quelli che si trovano anche in Germania, Spagna ed Inghilterra. Sono molto attenti, continuano a seguire le norme di prevenzione”

VIDAL – “Arturo Vidal è un giocatore straordinario. Lo ha dimostrato in Germania, in Italia ed ora in Spagna. Emerge il suo carattere, la sua personalità ed anche la sua tecnica e lo strapotere fisico. In questo senso, è un vero mostro. Per noi è stata una grande soddisfazione vederlo unirsi al Barcellona. Lo seguiamo da lontano ed anche personalmente quando viaggiamo in Europa”

INTER – “Inter? Con la maturità che ha, vuole essere sempre protagonista. Quando non partecipa in maniera costante nel gioco del club è sempre nervoso, è abituato ad essere uno dei protagonisti dei club in cui ha giocato. Sono sicuro del fatto che analizzerà ogni situazione relativa alle offerte in arrivo. Però c’è da dire che è contento del Barcellona, i tifosi lo hanno accolto molto bene e spero che, ovunque vada, diventi sempre il protagonista che è sempre stato con la Nazionale”

MERCATO – “Per quello che so io, ci sono possibilità di vederlo di nuovo in Italia ed anche il Borussia Dortmund si è interessato. Però non c’è nulla di concreto, deve essere paziente per arrivare ad una decisione”

