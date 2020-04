Vidal, tentazione Inter Miami: Beckham ci prova ma Marotta non molla il pupillo di Conte

Non solo l’Inter in corsa per Arturo Vidal. Secondo quanto riportato infatti da diversi media spagnoli e cileni e rilanciato anche da Mundo Deportivo, l’Inter Miami sarebbe pronta a tentare il centrocampista del Barcellona per renderlo protagonista in MLS. Il presidente David Beckham nei giorni scorsi ha raggiunto sia Luis Suarez che Leo Messi, provando ad avvicinarli alla realtà americana ma senza successo.

Il cileno rappresenta una pista maggiormente percorribile per l’ex Galactico rispetto ai due blaugrana. Inoltre, la meta dell’Inter di Miami appare, sullo sfondo, come una scommessa da accettare ed una realtà da trascinare verso livelli sempre più alti. I nerazzurri di Conte però non si limiteranno ad osservare da lontano ma saranno pronti a rilanciare colpo su colpo per assicurarsi Arturo Vidal. Il centrocampista è un obiettivo del tecnico interista per il suo centrocampo e rappresenta una delle priorità della Beneamata in vista del prossimo mercato estivo. La minaccia per Marotta, intanto però, arriva da Miami.

