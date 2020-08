VIDEO – I 10 nomi più caldi del mercato, le polemiche sui ‘colpi esperti’ e le news di oggi

Come ogni giorno, anche questa sera (ore 19.00) Passione Inter sarà in diretta per parlare di tutte le ultime notizie di mercato e per commentarle insieme a voi. Si parlerà, stasera, dei dieci nomi più caldi per quel che riguarda le trattativa in casa nerazzurra, delle polemiche che aleggiano intorno alla linea della società di prediligere colpi di esperienza e di tutte le news delle ultime ventiquattr’ore.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<