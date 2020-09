E’ stato il giocatore più discusso in chiave mercato. Il futuro di Lionel Messi è stato messo spesso in discussione ed ora è arrivato il suo annuncio ufficiale: resta al Barcellona. Passione Inter ha fornito il suo punto di vista a caldo, con delle considerazioni raccolte in questo video.

