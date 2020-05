Werner e quel dettaglio sulla clausola rescissoria col Lipsia. Il Bayern vola verso il titolo e l’Inter ci spera: il motivo

Un primo dato, marginale, potrebbe essere che l’interesse dell’Europa per la Bundesliga – sinora l’unico campionato a essere ripartito – si stia avviando già verso la fase calante: e questo perché il Bayern Monaco, con la vittoria di oggi sul Borussia Dortmund, si è portato a +7 proprio sui gialloneri, indirizzando in un certo modo la situazione verso una probabile vittoria finale proprio per i bavaresi. Il secondo dato, invece, riguarda a più stretto giro di posta il calciomercato e anche l’Inter. Il nome, solito, è quello di Timo Werner.

E’ vero che, appena domenica scorsa, l’attaccante del Lipsia sia stato decisivo nel sonoro 0-5 rifilato al Mainz, ed è pure vero che il Lipsia – terzo in classifica a -10 dal Bayern Monaco – abbia una partita in meno (giocherà domani contro l’Hertha Berlino). Ma l’Inter – e così anche gli uomini mercato di tutta Europa – sanno benissimo che, in caso di mancata vittoria del campionato da parte del Lipsia, il costo della clausola rescissoria del calciatore si abbasserà da 60 a 50 milioni di euro. E’, questo, un dato fondamentale nella corsa all’attaccante tedesco, un aspetto che può ingolosire molti: ricordiamo l’interessamento del Liverpool, con l’Inter a fare da spettatrice interessata. In attesa di capire quali novità ci saranno a breve sui fronti Lautaro Martinez ed Edinson Cavani. L’Inter ragiona su quella clausola e intanto osserva. Facendo il tifo, almeno un po’, per il Bayern Monaco.

