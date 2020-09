Zanetti blinda Lautaro: “Nessuna trattativa con il Barcellona. La sua volontà è restare all’Inter, è il nostro presente e futuro”

E’ un obiettivo di mercato concreto del Barcellona, ormai si sa. Lautaro Martinez è tra gli attaccanti più richiesti, con gli spagnoli che fanno pressing, ma l’Inter se lo tiene stretto. A parlare della questione legata al Toro ci ha pensato Javier Zanetti, intervenuto ai microfoni di tycsports.com.

Queste le sue parole: “Siamo molto contenti di Lautaro, l’ho visto la mattina alla ripresa degli allenamenti ed è molto contento all’Inter. Sa di essere in una grande società e qui sta crescendo molto grazie al grande lavoro del nostro allenatore. Quello che succede nel mondo non è semplice: abbiamo giocato 18 partite in due mesi e lui le ha giocate quasi tutte.

INTERESSE DEL BARCELLONA – “In questo momento non c’è trattativa. Quando ci sono buoni giocatori e sono così giovani, è normale che gli altri grandi club mostrino interesse. Nonostante questo vedo sempre più un Lautaro che vuole davvero continuare la sua esperienza in Italia”.

PRESENTE E FUTURO DELL’INTER – “Lautaro si sta dimostrando un grande attaccante e mi rende felice per il presente dell’Inter. Penso che possiamo avere un 9 per la Nazionale argentina per molti anni, è uno dei giovani con più futuro. Il calcio italiano è molto complicato, soprattutto per gli attaccanti e lui sta dimostrando una maturità e un senso di come interpretare il ruolo molto raro. Quando gioca con Lukaku e Sánchez fa bene. È un giocatore di squadra e ha molto coraggio. Ci sono molti giovani che fanno parte del patrimonio del club e che devono essere preservati se si ha una visione per il futuro”.

