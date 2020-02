Zappa vola con il Pescara: l’Inter lo guarda con attenzione

Due reti consecutive per Gabriele Zappa nella doppia vittoria del suo Pescara – in Serie B – contro Pordonone prima (0-2) e Cosenza poi (2-1). L’esterno classe 1999 ha beneficiato del cambio modulo dei biancoazzurri di mister Nicola Legrottaglie.

Come riporta Tuttomercatoweb.com l’Inter guarda con molta attenzione la crescita del ragazzo, prodotto del settore giovanile nerazzurro. Il club milanese infatti lo ha venduto per 3 milioni di euro agli abruzzesi, conservando però il diritto di riacquisto sul cartellino. La somiglianza degli schemi attuali del Pescara e dell’Inter di Antonio Conte ha spinto la dirigenza a tenere sotto osservazione Zappa, che eventualmente sarà riacquistato per 4 milioni di euro.



