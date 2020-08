CdS – Zhang e l’indicazione sul mercato: via libera a scambi e plusvalenze

L’Inter si sta muovendo sul mercato, alla caccia di figure con esperienza e mentalità vincente da consegnare ad Antonio Conte, evitando di danneggiare i bilanci economici della società. A tal proposito, come riportato dal Corriere dello Sport, le indicazioni su come muoversi finanziariamente arrivano direttamente dal presidente dell’Inter, Steven Zhang.

Il numero uno della Beneamata, infatti, starebbe spingendo per la strada degli scambi e delle plusvalenze, visto il periodo nero sui mercati. L’obiettivo, dunque, è finanziare i nuovi acquisti senza attingere alle risorse societarie: via libera, dunque, a ricche operazioni in uscita o a trattative come quella con il Tottenham, per lo scambio Ndombele–Skriniar.

