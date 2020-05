1425 punti dal 2000 a oggi: solo la Juventus meglio dell’Inter

In vent’anni ne sono successe di cose, soprattutto nel mondo del pallone. In Serie A si sono avvicendati allenatori, giocatori e presidenti finendo per aprire e poi chiudere cicli più o meno vincenti. Esaminando i punti totalizzati in campionato l’Inter ha collezionato ben 1425 punti, balzando al secondo posto dietro alla Juventus, come riporta Transfermarkt.

I bianconeri vincono questa speciale classifica grazie a una rimonta cominciata otto anni fa: da quando la Juventus domina ha guadagnato una somma di punti tale da superare tutte le avversarie e staccando l’Inter di 66 lunghezze, 1491 a 1425. Dietro le due rivali, Milan e Roma si contendono il terzo posto distanti soltanto 7 punti con i giallorossi sull’ultimo gradino del podio.

In un’ipotetico regolamento come l’attuale Serie A, quindi da venti squadre, terminerebbero la classifica Lecce, Siena, Reggina ed Empoli con meno di 400 punti. Tra le squadre non presenti spiccano il Brescia, il Sassuolo e la SPAL, mentre è molto curioso come l’Udinese sia davanti a compagini del calibro di Fiorentina, Torino e addirittura Napoli.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!