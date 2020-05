5 maggio 2002? Che gag tra Cattelan e Piccinini: telecronaca di Lazio-Inter improvvisata, tripletta di Vieri e…risultato ribaltato!

Il 5 maggio è una data dolce amara per tutti i tifosi nerazzurri. Se da un lato infatti, ricorda la vittoria della Coppa Italia 2010, primo titolo dello storico Triplete, dall’altro riporta alla memoria la tristemente nota partita tra Lazio e Inter del 2002, quando i nerazzurri, guidati da Hector Cuper, sconfitti 4 a 2 allo Stadio Olimpico persero lo Scudetto all’ultima giornata di campionato. Una ricorrenza sicuramente non facile da cancellare dalla memoria ma che, durante la puntata di questa sera di E poi c’è Cattelan Live in onda su Sky, lo stesso conduttore Alessandro Cattelan, noto tifoso interista e Sandro Piccinini, hanno cercato di rendere più “simpatica” e meno dolorosa.

Improvvisando una telecronaca sulle immagini della gara, con Piccinini prima voce e classico stile di commento, e Cattelan al commento tecnico a fare le veci di Beppe Bergomi, i due hanno ripercorso i momenti salienti di quel Lazio-Inter. Tutto normale, a parte la gag in sé e la situazione goliardica, fino al risultato del 2 a 2. Da quel momento in poi, quasi a fermare il tempo e a ribaltare completamente il risultato, nessuno spazio ai due gol della Lazio, ma ripetizione successiva dei due calci d’angolo che avevano propiziato l’iniziale vantaggio interista firmato Bobo Vieri. 3 a 2 prima, 4 a 2 per l’Inter poi; il pianto di Ronaldo, che si trasforma in “lacrime di gioia” e Alessandro Cattelan, che può “finalmente dormire sereno“.

