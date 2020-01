Inter-Cagliari, Marotta (Rai): “Spinazzola-Politano? Non confermo! Il mercato è fatto di opportunità che cercheremo di coglierle”

Inter e Cagliari stanno per scendere in campo a San Siro per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match insidioso per gli uomini di Antonio Conte che ambiscono alla vittoria della competizione. A pochi minuti dal fischio d’inizio, ai microfoni di Rai 1, l‘amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha parlato così delle voci di mercato.

Ecco le sue parole: “Spinazzola-Politano? Non confermo, sono ipotesi di una finestra di mercato che non è fatto di scelte ma di opportunità che si presentano. Spetta a noi saperle coglierle per far crescere un gruppo che ci ha dato soddisfazioni in termini di risultati. Bisogna fare tutto con trasparenza, il management vuole innalzare il livello e ottenere il massimo dalla campagna acquisti al di là dei sogni dei tifosi”.

