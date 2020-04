A tutto Cellino: “Sogno la salvezza e di tenere Tonali. Balotelli? Mi mette in imbarazzo…”

Mai banale con le sue parole Massimo Cellino. Il presidente del Brescia questa volta ha toccato moltissimi argomenti ai microfoni di RadioSportiva: dal possibile rientro in campo, al futuro di Sandro Tonali – grande obiettivo dell’Inter – passando per Mario Balotelli.

TONALI – “Ci sono molte società grosse su di lui, non ho ancora approfondito nessuna trattativa perché gli ho promesso che è una scelta che farà prima lui e poi eventualmente valuterò, il mio sogno è salvarmi e tenerlo almeno un altro anno”.

BALOTELLI E LA DIRETTA SALTATA CON ROCCO SIFFREDI- “Questo ragazzo mi mette in imbarazzo, sono martellato da gente che si lamenta e mi mette alla berlina. Il fatto di averlo fatto tornare a casa sua l’ha sovresposto, si nomina Balotelli solo per quello che fa fuori dal campo e non in campo e questo mi imbarazza”.

RIENTRO IN CAMPO – “Sembra che io non voglia giocare perché sono ultimo in classifica e non voglio retrocedere, ma il messaggio arrogante uscito dalla Lega non lo condivido. Impensabile andare oltre il 30 di giugno tra contratti in scadenza e bilanci, il campionato è già di fatto annullato, perché falsato. Dovremmo pensare alla prossima stagione a prescindere dalla categoria”.



