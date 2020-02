A tutto De Vrij: “Sono molto autocritico, ecco come preparo le partite. Conte ha portato mentalità vincente”

All’interno di una lunga intervista rilasciata al canale YouTube ufficiale della Serie A, il difensore dell’Inter Stefan De Vrij si è raccontato a tutto tondo. Ha spiegato come prepara le sue partite, come le riguarda in seguito e come corregge i suoi errori, oltre ad affrontare il discorso relativo a Lazio-Inter, prossima gara di campionato in cui affronterà la sua ex squadra. Ecco le sue parole.

Sue qualità – “Secondo me la mie qualità più importanti sono concentrazione e senso di responsabilità. In più, sono dotato sul piano tecnico e tattico. Per prepararmi ad una partita uso WyScout, che offre statistiche su tutte le partite di calcio, così da poterti preparare al meglio. Penso sia importante sapere chi è il tuo avversario: più sei pronto prima dell’inizio della gara e meglio farai in campo. Analizzo le mie prestazioni in modo diverso rispetto a chi lo fa da fuori, riesco a vedere i miei limiti. Ad esempio, molti mi hanno fatto i complimenti per la mia prestazione contro il Napoli, ma io so che anche in quella ci sono margini di miglioramento. Sono molto critico verso me stesso, e riesco a capire come avrei dovuto gestire meglio certe situazioni”.

Inter – “Penso che la nostra più grande qualità qui all’Inter sia sapere cosa vuole l’allenatore prima di ogni partita. Tutto è preparato al meglio, sappiamo cosa dobbiamo fare per vincere. Siamo pronti a gestire il vantaggio e come affrontare le difficoltà. Siamo molto compatti come squadra, e questo ci aiuta a vincere. Conte ha portato una mentalità vincente al club”.

Lazio – “Il mio periodo alla Lazio è stato indimenticabile, sono stato molto bene a Roma e me lo ricorderò per sempre. Abbiamo vinto partite bellissime come la Supercoppa e le due finali di Coppa Italia, e siamo sempre arrivati molto in alto in classifica. È stato un bel periodo, in tutto e per tutto. È un gran momento per noi, per loro e anche per la Juve. Se continuiamo tutti a vincere la corsa scudetto sarà entusiasmante. Non sono sorpreso che la Lazio stia facendo così bene, Inzaghi è molto bravo a creare spirito di squadra e si vede ancora di più quest’anno. non si arrendono mai, hanno vinto moltissime partite negli ultimi minuto. Hanno dimostrato tanto carattere, e credo che questo sia merito suo”.

