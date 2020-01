A tutto Mbappé: “Icardi? Un top player, è arrivato con grande umiltà. Sto con Lukaku contro il razzismo”

Stella ormai affermata – nonostante abbia solo 21 anni – del calcio europeo: Kylian Mbappé si è preso il palcoscenico dopo il grande Mondiale giocato la scorsa estate e vinto con la sua Francia. Manca però ancora qualcosina, quella coppa dalle grandi orecchie sogno di tutti i bambini, e ci vuole riuscire con il suo club: il Paris Saint Germain.

Compagno di squadra dell’ex Inter Mauro Icardi, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Mbappé ha parlato di vari temi, sia dell’attaccante argentino ma soprattutto ha preso una posizione netta al fianco di Romelu Lukaku sulla lotta al razzismo: “Lasciare il campo? Sono d’accordo se lo fanno tutti, neri e bianchi. Chi non esce vuol dire che accetta qualcosa di inaccettabile. Adesso basta con i se e con i ma: chi non esce di fatto si adegua a chi insulta. Non bisogna attendere che il problema bussi alla tua porta per risolverlo. Certo che fa bene Lukaku,anche perché è incomprensibile che nel 2020 siamo ancora a questo punto. Bisogna però anche chiedersi se sia stato fatto tutto il necessario al di fuori degli stadi per risolvere il problema del razzismo negli stadi”.

Su Icardi: “Mauro è uno dei migliori attaccanti al mondo,ma è arrivato con molta umiltà,si è messo a servizio della squadra. Il suo stile è noto: lui fa gol e non pensa ad altro quando entra in area.Ha già segnato molto, dimostrando di essere un elemento importante per il Paris Saint Germain. Spero continui su questi ritmi perché siamo ambiziosi. Con Icardi c’è molta intesa, abbiamo stili di gioco complementari, lo provano gli assist che ci scambiamo. L’importante è continuare così anche nella seconda parte della stagione”.



