A tutto Veron: “Vi spiego la fascia sotto al ginocchio”. E sul ‘paragone’ con Sensi…

Classe sopraffina, talento indimenticabile. Juan Sebastian Veron ha incantato l’Italia e il mondo, vestendo in carriera, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Parma, Lazio ed Inter. Una parentesi breve quella in nerazzurro, tra il 2004 e il 2006, ma che ha comunque lasciato il segno nel cuore di molti tifosi interisti che non l’hanno dimenticato. Così come la Brujita non ha dimenticato l’affetto di Milano.

Intervistato da Sky, l’attuale presidente dell’Estudiantes dunque si racconta: “Molto difficile dire la squadra più forte con cui ho giocato. Così come fare una squadra con i compagni con cui ho giocato. Dovendo scegliere direi la Lazio perché è stato il primo scudetto, una squadra che da 26 anni non lo vinceva. Sono legato a tutte le squadre con cui ho giocato in Italia, soprattutto in questi giorni ho parlato con dirigenti ed ex compagni. Ho un bellissimo rapporto con tutti e con tutti ho avuto la fortuna e la possibilità di scrivere un pezzettino di storia delle società. La fascia sotto al ginocchio? Dai tempi della Samp. A quell’epoca avevo un problema al ginocchio e, non per scaramanzia ma per abitudine, l’ho portata fino a fine carriera”.

Veron, dunque, vira anche su temi più attuali legati all’Inter: “Il più forte tra Lautaro e Dybala? Sono giocatori diversi. Dybala può fare la seconda punta e pure il trequartista, Lautaro no ma dentro l’area è un giocatore che difficilmente non centra la porta. Tranquillamente possono giocare insieme, sono giovani e anno ancora molti anni per migliorare tutto quello che hanno già fatto vedere in questi anni. Se mi somiglia Sensi? Forse ha certe caratteristiche, ma deve imparare. A me lasciavano giocare, perché venendo dall’Argentina la tattica non era il mio forte”.

