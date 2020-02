A volte ritornano: Oba Martins vicino al Pescara

A volte ritornano: dopo 14 anni di esilio e tante promesse non mantenute, si risentono le sirene italiane per l’ex interista Obafemi Martins, esploso con la maglia nerazzurra nella stagione 2002/03, mettendo a segno anche due gol pesanti in Champions League.

A VOLTE RITORNANO – Era l’estate del 2006, con l’Italia fresca campione del Mondo e con Calciopoli che aveva scosso gli equilibri del calcio italiano: l’arrivo di Ibrahimovic e Crespo, con Adriano ancora in auge, mosse anche le gerarchie interiste, costringendo all’addio Obafemi Martins, all’epoca ancora 22enne. A 14 anni di distanza il calciatore torna a sentire il profumo del bel paese.

PESCARA PER RINASCERE – Imminente sembra un incontro tra l’entourage dell’ex interista e la dirigenza del Pescara, che potrebbe anticipare sul mercato il Monza di Berlusconi. Martins rispecchierebbe l’identikit ideale di attaccante per la squadra, attualmente militante in Serie B; identikit stilato dallo stesso presidente del team abruzzese, Daniele Sebastiani: un attaccante che abbia confidenza col gol e che non sia fermo da tanto tempo.

