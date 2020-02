Abidal: “Rinnovi di Rakitic e Vidal? Valuteremo tutte le situazioni. In estate forti per un attaccante”

Intervistato dai microfoni di Mundo Deportivo, il dirigente del Barcellona Eric Abidal ha parlato in particolare anche di Rakitic e Vidal, oggetti del desiderio nerazzurro dei mesi scorsi. Diversi riferimenti anche al mercato in entrata dei blaugrana, con Lautaro possibile obiettivo dei catalani.

RAKITIC – “Ha detto che non è stato rispettato? Non so in che senso lo ha detto. Per un giocatore, l’importante è avere minuti a disposizione. Ivan ha vissuto un momento difficile con Valverde. Ora il tecnico è cambiato e questa è una questione dell’allenatore perché io non posso gestire i minuti di campo per un giocatore. Abbiamo rispetto perché non abbiamo parlato con nessuno e mi pare che nemmeno lui lo abbia fatto. Pensava di lasciare il Barcellona ma alla fine ha scelto di restare al Barcellona e lo ha fatto perché è soddisfatto”

MERCATO – “Per preparare il nostro futuro non possiamo sbagliare. Non acquistare un nueve è una parte del rischio che corriamo ma affrontiamo questi cinque mesi in questo modo per arrivare al mercato estivo ancora più forti”

CONTRATTO DI RAKITIC E VIDAL – “Arriveranno ad un anno dalla scadenza? Dobbiamo proteggere i nostri giocatori, è questa la nostra filosofia che è diversa dalle altre squadre anche a livello di pianificazione. Non bisogna solo guardare al livello del giocatore ma anche all’età e alla vista sul futuro. La decisione spetterà a loro, però dovremo prepararci per qualsiasi svolta”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!