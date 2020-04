Accadde Oggi – 1 aprile 2007, Inter-Parma 2-0: Maxwell segna il suo primo gol in nerazzurro

Da una carriera che poteva prematuramente concludersi per un ginocchio in frantumi alla rivincita con le maglie di Inter (prima) e Barcellona e Paris Saint-Germain poi. E’ questa, in sintesi, la traiettoria percorsa da Maxwell Andrade – o semplicemente Maxwell – nel suo periodo da calciatore, uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio con i suoi 37 trofei con i club: uno che – appunto – il 21 aprile 2005 rischiava seriamente di appendere gli scarpini al chiodo in occasione di una partita di Amstel Cup contro il Willem II, ai tempi dell’Ajax. Rottura totale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il punto più basso. La rinascita doveva ancora arrivare.

La società artefice della nuova vita di Maxwell è proprio l’Inter, che crede nel difensore brasiliano tanto da metterlo sotto contratto nello stesso periodo in cui il giocatore sta ancora recuperando dall’infortunio: i nerazzurri – che hanno esaurito gli slot per gli extracomunitari e al fine di fargli recuperare la piena forma – lo parcheggiano all’Empoli per qualche mese sino a luglio 2006, data in cui approda definitivamente ad Appiano Gentile, apponendo una firma su un contratto quadriennale.

Ed è esattamente 13 anni fa che Maxwell trovava il suo primo gol con la maglia dell’Inter: l’occasione è un Inter-Parma, gara conclusa sul risultato di 2-0 per i nerazzurri che quell’anno vinceranno il secondo Scudetto di fila, sotto la guida di Roberto Mancini. Maxwell apre le danze al 55esimo minuto, seguito dalla rete di Crespo al 70esimo: un gol quest’ultimo, avvenuto pochi secondi dopo la sostituzione di Maxwell in favore di Dacourt. Il meritato riposo dopo una domenica da insolito goleador: la prima rete in un’esperienza di tre anni (e cinque trofei).

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!