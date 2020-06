Accadde Oggi – 1 giugno: tanti auguri a Carlo Muraro, lo ‘Jair Bianco’ del calcio italiano

Il suo nome è impresso nella mente dei tifosi di vecchia data per aver composto assieme a Spillo Altobelli, una delle coppie d’attacco più amate dal popolo nerazzurro, creata dal genio del sergente di ferro Eugenio Bersellini.

Oggi, lunedì 1 giugno 2020, Carlo Muraro, ex attaccante classe 1955, compie 65 anni, nove dei quali spesi in maglia nerazzurra, tra il 1974 e il 1985 con in mezzo tre parentesi a Varese, Udine e Ascoli. Qualità, dribbling e velocità fuori dal comune erano le sue armi alleate, tanto che fu soprannominato lo ‘Jair Bianco’. Un’indimenticabile pietra miliare del suo repertorio da velocista puro è la rete siglata nel ritorno dei Sedicesimi di finale della Coppa Campioni 1980-1981 a Craiova, dopo una galoppata di circa 100 metri.

Ed il suo score parla chiaro: 193 presenze e 55 gol realizzati in nerazzurro. Ma anche una Serie A vinta nel 1979/80 ed una Coppa Italia sollevata nel 1977/78. Dietro questi numeri però c’è molto di più, perché di Muraro si parla ancora oggi. Il suo modo di giocare e interpretare il ruolo non è mai stato dimenticato. Un mix esplosivo di talento e velocità. E allora tanti auguri, Carletto.



