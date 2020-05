Accadde oggi – 1 maggio 2005, Cruz e Vieri stendono il Siena: è l’ultima sinfonia di Bobo in nerazzurro

1 Maggio 2005, esattamente quindici anni fa l’ultima perla in maglia nerazzurra per un calciatore che nel corso degli anni ha scritto pagine importantissime nella storia calcistica dell’Inter. Il nome in questione è quello di Christian Vieri che, nella partita contro il Siena, valevole per la trentaquattresima giornata di campionato, bucò per l’ultima volta la porta avversaria con addosso la casacca della Beneamata.

Era stata una stagione particolare, quella, per un’Inter che nella giornata precedente, contro il Messina, aveva incassato quella che sarebbe stata la seconda ed unica sconfitta in una stagione contrassegnata però dall’altissimo numero di pareggi. L’unica altra battuta d’arresto era arrivata qualche mese prima contro il Milan di Carlo Ancelotti. A fare da contraltare, come già detto, le ben diciotto volte in cui gli uomini di Roberto Mancini uscirono dal campo con un solo punto, che servirono ad aprire uno iato incolmabile con la vetta della classifica allora occupata dai rossoneri e dalla Juventus.

Pronti-via e l’Inter si trovò subito in vantaggio, con Martins atterrato in area di rigore e Julio Cruz bravo a realizzare dal dischetto. L’ultima rete di Vieri, invece arrivò grazie ad un colpo di testa su cross di Kili Gonzalez. Un successo che permise ai nerazzurri di portarsi a sei punti di vantaggio su una Sampdoria fermata a Messina, blindando di fatto la qualificazione ai preliminari di Champions.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!