Accadde Oggi – 10 giugno 1936: nasce il sergente di ferro mister Eugenio Bersellini

Scrivere un pezzo di storia e rimanere impresso nell’immaginario collettivo di una tifoseria. Quando si pensa ad Eugenio Bersellini, l’accostamento con l’Inter è presto fatto. Storico allenatore nerazzurro dal 1977 all’82, scomparso il 17 settembre del 2017, oggi avrebbe compiuto 84 anni.

Una vita dedicata al calcio per Bersellini, protagonista ad altissimi livelli come allenatore. Dopo le prime due esperienze in Serie A alla guida di Cesena e Sampdoria, arriva il momento della grande chiamata. L’allora presidente Fraizzoli lo sceglie per sedersi sulla prestigiosa panchina dell’Inter e il binomio si rivela da subito di ottima fattura.

I cinque anni trascorsi all’ombra di San Siro sono ricchi di soddisfazioni per il “sergente di ferro”, celebre per la sua inconfondibile attitudine al lavoro sul campo. Già la prima stagione è impreziosita con una vittoria: la Coppa Italia, secondo trionfo nella storia del club arrivato grazie al successo per 2-1 in finale contro il Napoli. In campionato matura soltanto un non convincente quinto posto e in Coppa Uefa il cammino finisce molto presto.

Una non esaltante seconda stagione, dove in Serie A si raggiunge il quarto posto, lascia successivamente spazio all’annata 1979-’80 dove Bersellini può festeggiare la gioia più grande da allenatore: lo scudetto. Per l’Inter si tratta della dodicesima conquista del titolo. Il cammino in campionato è impeccabile, con il primo posto ottenuto fin da subito e mantenuto costantemente senza grandi scossoni. Vittoria che è lo specchio perfetto della filosofia concreta ed efficace del tecnico.

Superando i confini italiani, in Europa è la stagione 1980-’81 ad impreziosire la carriera di Bersellini. L’ottimo e promettente percorso in Coppa Campioni termina solo in semifinale contro la potenza Real Madrid.

L’ottima epopea di Bersellini alla guida dell’Inter si conclude esattamente come iniziata. La vittoria della sua seconda Coppa Italia, terza nella storia dei nerazzurri, portò il tecnico italiano ad essere considerato uno degli allenatore più meritevoli del club interista. Questa volta, nella finale andata-ritorno, viene sconfitto il Torino.

La carriera milanese di Bersellini termina con la fine della stagione 1981-’82, quando lascia il posto a Rino Marchesi, il quale però non riuscirà a tenere il passo del suo illustre predecessore.

