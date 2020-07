Accadde Oggi – 11 luglio 1982, Italia Mundial! Germania sconfitta in finale 3-1: gli interisti Altobelli, Bergomi e Oriali salgono sul tetto del mondo

Una notta magica, quella di Madrid. E per questa volta non parliamo di quella del 2010, quando la capitale spagnola si colorò di nerazzurro. Questa volta, togliamo un colore, il nero, e lasciamo solo l’azzurro salendo sulla macchina dei ricordi e arrivando fino al 1982, quando la nazionale Italiana guidata da Enzo Bearzot si laureò Campione del Mondo per la terza volta nella sua storia.

Una vittoria arrivata dopo una finale rimasta scolpita nelle menti dei tanti tifosi che quel giorno, l’11 luglio, videro gli azzurri sconfiggere per 3-1 la rivale di sempre, la Germania dell’Ovest. Una gara ben giocata sin dal primo minuto, e sbloccata al 57° con la rete di Rossi. Il doppio vantaggio arriva al 69° grazie a Tardelli, mentre il sigillo finale lo mette l’interista Altobelli all’81° minuto, subentrato nel primo tempo all’infortunato Graziani.

Inter, che di giocatori a quella nazionale ne aveva dati altri quattro, oltre al già citato Altobelli: Beppe Bergomi, Gabriele Oriali, Gianpiero Marini e Ivano Bordon. Solo qualche giorno dopo la vittoria della Coppa, di nerazzurro si sarebbe vestito anche Fulvio Collovati. Un filo rosso, quello che collega Madrid con Milano, presente già 38 anni fa.

