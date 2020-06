Accadde Oggi – 13 giugno 1976: Inter-Verona 3-1, Boninsegna realizza il suo ultimo gol nerazzurro

171 reti realizzate in 287 partite giocate in nerazzurro. Due stagioni oltre quota trenta gol e terzo posto nella classifica dei migliori marcatori all-time della storia dell’Inter. A ciò aggiungiamoci anche uno Scudetto vinto nel 1970/71. Non serve di più per descrivere Roberto Boninsegna, ex attaccante e leggenda nerazzurra degli anni 70. Come lui sul prato verde se ne sono visti pochi: ogni gara giocata al massimo, grande continuità di gioco, ottimo nei colpi di testa, buona tecnica e velocità. Caratteristiche che si sposavano perfettamente con il suo compagno di reparto Mario Corso.

Bonimba, così soprannominato, ha giocato in nerazzurro dal 1969 al 1976 risultando alla fine di ogni stagione il miglior marcatore della squadra. Il 13 giugno del 1976, nel match contro il Verona valido per la 4a giornata del secondo turno di Coppa Italia, Boninsegna ha realizzato il suo ultimo gol con la maglia della Beneamata. Una rete realizzata al 16° minuto con un’incornata vincente di testa su cross di Mazzola. La gara finirà 3-1 per i nerazzurri, che verranno però ribaltati per 2-0 a Verona, uscendo così dalla competizione.

