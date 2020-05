Accadde Oggi – 13 maggio 1993, nasceva Romelu Lukaku: buon compleanno all’attaccante belga

Sognato, studiato, corteggiato e acquistato. Nella scorsa estate l’Inter è stata protagonista di una vera e propria love story calcistica tra Romelu Lukaku e Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro aveva da tempo il desiderio di allenare il forte attaccante belga e meno di un anno dopo, il giocatore è al centro dei progetti interisti e può festeggiare il suo primo compleanno tra le fila della Beneamata.

Cresciuto calcisticamente in patria, sopratutto nell’Anderlecht dove si fa notare dal grande calcio, Lukaku lega gli inizi della sua carriera ad alti livelli all’Inghilterra. Ad accoglierlo in Premier League è il Chelsea nel 2013, poi la più fortunata parentesi all’Everton e gli alti/bassi al Manchester United fino al 2019.

L’ultima sessione estiva di mercato, come ben sappiamo, ha permesso all’Inter di rimpiazzare, si fa per dire, lo scontento Mauro Icardi con Lukaku. Dopo un normale e fisiologico periodo di ambientamento, il belga dimostra di essere l’uomo giusto al posto giusto. L’intesa con Conte e la coppia d’oro formata grazie alla complicità di Lautaro Martinez impreziosiscono una stagione nettamente sopra la media per il belga. A certificare un esordio da gran campione vengono in aiuto anche i numeri: 23 gol in 35 presenze, di cui 17 reti in Serie A e 2 in Champions League.

Chi ben comincia è a metà dell’opera e il futuro nerazzurro di Lukaku ha delle prospettive davvero niente male.

