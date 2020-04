Accadde Oggi – 14 aprile 1967, nasce Nicola Berti: interista vero e centrocampista di gran classe

Un nome non indifferente, una carriera di spessore al servizio della grande passione chiamata calcio. Oggi, 53 anni fa, nasceva Nicola Berti, centrocampista amato dai tifosi nerazzurri per i suoi 10 anni di militanza all’Inter e un attaccamento alla maglia dimostrato a più riprese.

Cresciuto calcisticamente al Parma, si è fatto avanti sul grande palcoscenico della Seria A con la Fiorentina nel 1985. La grande svolta nella sua vita professionale e non solo arriva però nel 1988, quando viene scelto dall’Inter per diventare un pilastro del centrocampo e una vera bandiera per i tifosi. Già alla prima stagione riuscirà a dare il suo sostanziale contribuito per la vittoria dello scudetto dei record.

Tra le battaglie infinite e le grandi conquiste, la storia d’amore tra Berti e l’Inter impreziosirà la bacheca nerazzurra con una Supercoppa italiana e ben due Coppa Uefa, oltre al campionato 1988-’89 già citato. Formalmente vincerà anche la terza Coppa Uefa nel ‘98, ma lascerà l’Inter nel corso della stagione durante il mercato di gennaio, per accasarsi al Tottenham.

In termini di numeri, l’ex centrocampista italiano ha totalizzato ben 312 presenze con l’Inter. I gol messi a segno sono 41, ma alcuni restano scolpiti nella memoria di ogni buon tifoso della Beneamata. Come dimenticare, infatti, il celebre gol in Coppa Uefa contro il Bayern nel 1988 quando si rese protagonista di una corsa inarrestabile per tutto il campo, prima di depositare la palla in rete. Degni di nota anche le due marcature realizzate nelle due finali di Coppa Uefa vinte: nel ‘91 contro la Roma e nel ‘94 ai danni del Salisburgo.

Passando in rassegna le apparizioni in Nazionale, Berti ha vestito la gloriosa maglia dell’Italia anche in due mondiali. Campagne da ricordare ma comunque infruttuose: si tratta, infatti, del terzo posto ad Italia ‘90 e quattro anni dopo la sconfitta in finale ad Usa ‘94.



