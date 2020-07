Accadde Oggi – 14 luglio 1984: buon compleanno capitano, Handanovic compie 36 anni

Capitano significa simbolo, icona, rappresentante in campo non solo di 11 giocatori ma di un’essenza speciale racchiusa all’interno nel nome di un club. Avere la fascia al braccio dell’Inter vuol dire essere il primo riferimento di una tifoseria e una società con valori ben precisi e un’identità definita e marcata. Samir Handanovic, dal 13 febbraio del 2019 in poi, ha raccolto l’eredità del suo precedessore e reso onore al grande compito che è chiamato a svolgere.

Oggi l’Inter celebra con soddisfazione il compleanno del suo capitano. Il portiere sloveno, nel compiere 36 anni, è l’osservato speciale della nostra rubrica.

La sua carriera calcistica è segnata fin dai primi passi nel calcio che conta dall’Italia. La connessione con il nostro Paese è forte e si manifesta a partire dal 2004, anno in cui Handanovic viene scoperto dall’Udinese dopo una serie di stagioni in patria. Il 20enne Samir esordisce nella maniera peggiore possibile: espulsione contro il Lecce in Coppa Italia. Mai giudicare un libro dalla copertina diremmo oggi col senno di poi. Intanto a fine stagione, i friulani lo girano in prestito al Treviso, tappa in cui le cose non cambiano drasticamente. Esordio contro l’Inter subendo 3 reti e altro cartellino rosso rimediato successivamente contro la Lazio. A gennaio del 2006 passa nuovamente a titolo temporaneo, scherzo del destino, ai biancocelesti dove gioca solo una partita.

La svolta, in un modo o nell’altro deve arrivare, perché se c’è talento è solo questione di tempo e dalla stagione 2006-’07 è finalmente il campo a dare ragione ad Handanovic. Il prestito, stavolta, è giusto. La maglia è del Rimini in Serie B e l’estremo difensore sloveno colleziona 41 partite. Un’annata da titolare in cadetteria basta e avanza per convincere l’Udinese a portarlo in squadra, dandogli la maglia di primo portiere. Entrerà nell’11 tipo bianconero a partire dal campionato 2007-’08 e ci rimarrà fino al 2012. In totale 207 partite disputate, l’esordio in Europa grazie alla partecipazione in Coppa Uefa nel 2008 e solo ai preliminari di Champions League nel 2011. Il tutto gli vale la chiamata tanto attesa.

L’Inter bussa alla porta dell’Udinese nell’estate del 2012, acquistando Handanovic per 15 milioni di euro. La scelta nerazzurra è abbastanza delicata, serviva infatti un dopo Julio Cesar. Il portiere brasiliano, simbolo di primissimo livello del Triplete, non era semplice da sostituire ma la decisione dei vertici dirigenziali della Beneamata si è rivelata fin da subito la più giusta. In altre ere la consacrazione europea sarebbe stata veloce e fulminea. La squadra di allora, però, non era all’altezza e le prime tre stagioni di Samir sono state solo un lento traghettamento verso il porto in cui il portiere meritava di attraccare fin da subito: la Champions League.

La storica annata 2017-’18 permette all’Inter di tornare nell’Europa che conta e ad Handanovic di raggiungere i livelli che merita. Arrivando all’attualità, ad oggi siamo a 331 partite disputate di cui ben 115 senza subire gol. 29.729 i minuti giocati per un portiere che è diventato a tutti gli effetti bandiera del club. Recordman di un certo calibro, lo sloveno ha parato il suo 24esimo rigore in un Inter-Atalanta dell’11 gennaio scorso. La prodezza è valsa l’aggancio a Pagliuca in vetta alla classifica dei portieri con più rigori parati in Serie A.

Negli anni sono arrivate anche soddisfazioni in nazionale, con il picco più alto toccato grazie alla partecipazione ai mondiali in Sudafrica nel 2010.

Mai una parola fuori posto, serietà e impegno sempre e comunque. La carriera del capitano interista, finora, si potrebbe riassumere in poche semplici parole: il duro lavoro paga. Verrebbe da dire, però, che il meglio deve ancora venire. Con un Inter competitiva e un Handanovic in grado di restare al top ancora per una paio d’anni, i sogni di gloria e di trofei da alzare non sono assolutamente preclusi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!