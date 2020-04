Accadde Oggi – 15 aprile 1995, il gran gol di Berti e le reti di Seno e Jonk: l’Inter stende il Milan 3-1

Nuovo appuntamento con la rubrica Accadde Oggi a cura della redazione di Passioneinter.com: è il 15 aprile del 1995 e l’Inter guidata da Ottavio Bianchi affronta il Milan per la 27^ giornata di Serie A. In un San Siro pieno ma non gremito va in scena la Stracittadina tra le due formazioni del capoluogo lombardo.

Dopo un primo tempo molto bloccato sono i nerazzurri a portarsi in vantaggio a due minuti dallo scadere della prima frazione: sugli sviluppi di un corner da sinistra è Andrea Seno con un imperioso stacco di testa a sbloccare il match e portare l’Inter sull’1-0. Ad inizio ripresa il Milan prova a riversarsi in avanti ma è ancora una volta la formazione interista ad andare in rete grazie a Jonk che approfitta di uno scivolone della retroguardia rossonera e batte Rossi per la seconda volta.

All’85’ è Stoppa a riaprire il match per il Milan con un preciso colpo di testa, ma due minuti più tardi è Nicola Berti con un incredibile destro al volo sotto la traversa a chiudere la partita. Uno dei gol più belli della storia del derby Milano anche se passato poi – per le statistiche – come autogol di Sebastiano Rossi. L’Inter convince nonostante una stagione difficile e porta a casa una partita molto importante.



