Accadde Oggi – 18 giugno: tanti auguri Antonio Paganin, vincitore di due Coppe Uefa con l’Inter

L’hanno festeggiata assieme in campo quella Coppa Uefa alzata al cielo al termine della stagione 1993/1994, i fratelli Antonio e Massimo Paganin. Entrambi difensori, entrambi con più di 100 presenze a referto con la maglia della Beneamata. Quel cognome è impresso nella storia nerazzurra e oggi, giovedì 18 giugno, vogliamo fare i nostri auguri ad Antonio, che soffia sulla bellezza di 54 candeline.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bologna, viene ceduto nel 1984 alla Sampdoria con cui esordisce in Serie A. Subito dopo si trasferisce in Friuli, all’Udinese per poi trovare casa all’Inter, nel 1990. Qui, il difensore centrale che all’occorrenza poteva coprire anche il ruolo di terzino, gioca per sei stagioni, fino al 1995, contando 142 presenze totali e vincendo la Coppa Uefa per ben due volte, nel 1991 in finale contro la Roma e nel 1994 contro il Salisburgo. Proprio in questa stagione realizza il suo unico gol in maglia nerazzurra, il 23 gennaio in trasferta nella vittoria per 1-4 contro la Cremonese. Si ritira dal calcio professionistico nel 1997, a 31 anni, continuando ancora per qualche anno nelle categorie dilettantistiche. Attualmente è il tecnico della Godigese Calcio in Eccellenza.

Un giocatore, Paganin, che per quanto gli venne richiesto assolveva sempre i compiti in modo eccellente, dando mostra delle sue capacità tecniche senza alcun indugio. Motivo che lo ha portato ad essere inserito nella lista dei difensori candidati alla Hall of Fame 2020 dell’Inter. E allora ancora tanti auguri, Antonio.

