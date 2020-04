Accadde Oggi – 19 aprile 2011, il bolide di Stankovic decide Roma-Inter di Coppa Italia

Nuovo appuntamento con la rubrica Accadde Oggi a cura della redazione di Passioneinter.com. Il 19 aprile del 2011 va in scena la rivincita della finale di Coppa Italia dell’anno della prima, della magica notte del 5 maggio dell’Olimpico, tra Roma ed Inter. Questa volta però è sì sempre Coppa Italia ma è la semifinale d’andata.

L’inizio dell’Inter di Leonardo è arrembante, dopo 2 minuti c’è il primo tiro in porta. Subito dopo è Stankovic a trovare la rete del vantaggio, annullata però per un fallo – ai limiti dell’inesistente – fischiato dal sig. Rizzoli. La Roma prova a reagire ma è sempre l’Inter a rendersi pericolosa, fino a trovare – questa volta regolare – il gol dello 0-1 grazie ad una conclusione incredibile di Dejan Stankovic. Il centrocampista serbo sfodera un destro da 30 metri che si infila sotto l’incrocio dei pali, dove l’incolpevole Doni non può arrivare.

Nella ripresa i nerazzurri continuano a tenere botta ed a controllare il match, cercando di non subire gol in vista della sfida di ritorno di San Siro. Arrivare con una vittoria in trasferta infatti sarebbe fondamentale. La squadra di Vincenzo Montella appare molto nervosa e disordinata e dunque i nerazzurri portano a casa la vittoria.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!