Accadde Oggi – 19 luglio 2019, prima conferenza stampa nerazzurra per Nicolò Barella in quel di Singapore

Inter e Nicolò Barella sono sempre sembrati promessi sposi in attesa della congiunzione; questa è arrivata l’anno scorso dopo una trattativa lunga e complicata tra i nerazzurri e il Cagliari, con anche un inserimento importante da parte della Roma. Nonostante difficoltà varie e qualche intoppo, l’Inter si è decisa a compiere un investimento importante vicino ai 40 milioni di euro per portare il centrocampista sardo a Milano, città in cui è sbarcato il 13 luglio 2019. Dopo pochissimi giorni i nerazzurri sarebbero partiti in quel di Singapore per partecipare alla International Champions Cup con la presenza di Barella che fu infatti messa in discussione, ma il ragazzo ha subito mostrato gli attributi pretendendo di partire con la nuova squadra per entrare il prima possibile nei meccanismi e per familiarizzare con i nuovi compagni.

Dopo appena pochi giorni dal suo arrivo a Milano dunque, Nicolò Barella è partito con compagni e staff verso Singapore, dove l’Inter era aspettata dal Manchester United, squadra con cui si sarebbe giocata la prima partita del torneo il 20 di luglio. Allora, con l’occasione della conferenza prepartita, è arrivata anche la prima conferenza del guerriero sardo il giorno 19. In questa Nicolò Barella ha dimostrato con le parole tutto quello che poi si è rivelato essere il suo spirito in campo: combattivo, concentrato, concreto e volenteroso di dare il 100%. Queste le sue parole: “Sono un ragazzo molto ambizioso; fin da subito ho apprezzato il progetto nerazzurro ed ho capito che sarebbe stato in assoluto il miglior club con il miglior mister per crescere sia a livello calcistico che personale. Ovviamente sono arrivato più tardi rispetto ad altri compagni e sono leggermente in ritardo di condizione, ma sono disposto a dare il 100% fin da subito per farmi trovare pronto“.

Da quel giorno i tifosi nerazzurri hanno iniziato ad innamorarsi del giocatore sardo, che partita dopo partita (qualche infortunio a parte) si è dimostrato come il miglior acquisto della scorsa sessione insieme a Lukaku e in generale come uno dei migliori acquisti degli ultimi 10 anni. Questa Inter è già l’Inter di Nicolò Barella e il futuro insieme in prospettiva sembra essere lungo e roseo.

