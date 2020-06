Accadde Oggi – 2 giugno 1940: Inter campione d’Italia, decisivo l’1-0 al Bologna nell’ultima giornata

Campionato movimentato, avvincente e con i duellanti Ambrosiana Inter e Bologna intenti a scontrarsi a distanza in ogni giornata per la conquista del tanto ambito titolo. Siamo nella stagione 1939-’40 e dopo i primi mesi d’incertezza, la Serie A ha due padroni: lombardi ed emiliani, in testa per gran parte dell’annata.

Con il passare del tempo si delinea il miglior scenario possibile: ultima giornata, squadre appaiate al primo posto e scontro diretto spartiacque. Chi vince si prende lo scudetto, perché il 2 giugno a San Siro si gioca Inter-Bologna. Non è casuale la scelta dell’odierno stadio Meazza, poiché l’Ambrosiana giocava le partite casalinghe all’Arena Civica, ma visto l’enorme flusso di pubblico atteso per il grande match, si scelse l’impianto allora utilizzato soltanto dal Milan.

Venendo alla pura cronaca dell’intenso e cruciale incontro, la svolta si registra già nelle prime battute. Al ‘9 è Ferraris II a far esplodere di gioia il pubblico di fede interista. L’attaccante italiano, campione del mondo con gli azzurri nel mondiale del ‘38 in Francia, raccoglie un cross di Frossi e lo trasforma in oro puro. Il gol risulterà decisivo per l’equilibro di partita e campionato.

Il match scorre veloce e l’Inter, guidata da mister Tony Cargnelli, riesce a contenere le poche scorribande offensive del Bologna e allo stesso tempo rendersi pericolosa dalle parti del portiere avversario Ferrari. L’assalto finale degli ospiti non si concretizza e al fischio finale dell’arbitro, l’Ambrosiana può festeggiare la vittoria di un campionato storico e ricco di emozioni.

