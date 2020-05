Accadde Oggi – 20 maggio 2009, storico colpo di mercato: Preziosi annuncia Milito e Thiago Motta all’Inter

Ci sono annate che non verranno mai dimenticate e gesta che hanno memorabilmente impreziosito la storia di un club e fatto emozionare una tifoseria intera. Per l’Inter l’ultima era di successi è culminata nello straordinario anno del triplete.

Nel 2010 tutto andava bene, ogni tassello veniva collocato al posto giusto a cominciare da un mercato estivo fatto di trattative magistralmente orchestrate e campagna acquisti da primato europeo.

Uno dei protagonisti assoluti del Triplete è ovviamente Diego Milito. El principe arrivò proprio nella sessione estiva del 2009, insieme ad un altro grande interprete dello scacchiere di Mourinho come Thiago Motta.

Oggi ricorre una data speciale per entrambi, compagni di squadra al Genoa e annunciati come nuovi giocatori dell’Inter proprio 11 anni fa. Non parliamo, però, di un comunicato ufficiale. A concretizzare mediaticamente la grande operazione tra rossoblu e nerazzurri fu il presidente dei liguri Enrico Preziosi.

“Ci siamo privati di due pedine importanti. Mi sono incontrato a colazione con il presidente Moratti e abbiamo raggiunto l’accordo. E’ stata una scelta dolorosa, ringraziamo i giocatori per tutto quello che hanno dato quest’anno. Contropartite? Economiche e tecniche, ma vi dico solo il nome di Acquafresca”, lo annunciava così Preziosi il mega trasferimento direttamente a We Are Genoa dell’emittente TeleNord.

In seguito si delinearono anche i dettagli dell’affare. L’Inter, evidentemente, ci guadagnò più di tutti considerando l’andamento della stagione. Milito e Thiago Motta si vestirono di nerazzurro in cambio di ben 5 giocatori girati al Genoa: Acquafresca, un giovane Bonucci, Fatic, Meggiorini e Bolzoni. In termini di cifre parliamo di 40 milioni totali, di cui 22 legati alle contropartite tecniche e 18 sborsati dal presidente Moratti.

Affare che ha scritto la storia dell’Inter. Una mossa di mercato da antologia: intelligente, lungimirante e con pochi precedenti in termini di qualità-prezzo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!