Accadde Oggi – 22 giugno 1977: Lecce-Inter 1-1, Mazzola realizza la sua ultima rete in nerazzurro

Una vita colorata di nerazzurro, la sua. Diciasette stagioni passate con la maglia della Beneamata e quarto marcatore all-time della società. Ma i numeri probabilmente si sprecano per lui, perché non raccontano la grandezza del giocatore e dell’uomo Sandro Mazzola. Ma è giusto citare anche i quattro campionati italiani vinti, le due Champions League e le due Coppe Intercontinentali nel suo Palmares durante gli anni della Grande Inter.

Sandro, figlio del grande Valentino Mazzola, è considerato all’unanimità uno dei migliori calciatori italiani di sempre e ha realizzato con la maglia dell’Inter la bellezza di 158 reti in 570 presenze giocando da centrocampista avanzato. L’ultima sua rete la realizzò esattamente 43 anni fa, il 22 giugno del 1977 nel match valido per la quarta giornata del girone B di Coppa Italia contro il Lecce. La partita finì 1-1 e Mazzola segnò al 66° minuto con un preciso destro all’angolino da posizione defilata. Il pareggio pugliese arrivò 10 minuti dopo grazie alla rete di Francesco Rollo. L’Inter vinse il suo girone e conquistò la finale della competizione dove però venne sconfitta per 2-0 dai cugini del Milan. Quella fu l’ultima partita di Sandro Mazzola. All’uscita dal campo, annunciando il ritiro dall’attività agonistica, il giocatore si rivolse alla stampa citando Dante Alighieri: “Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare”.

Dal 1970 al 1977 Mazzola è stato anche capitano dell’Inter, succedendo a Mario Corso. Terminata la carriera agonistica, ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali all’interno del club nerazzurro, l’ultimo dei quali lo ha visto occupare l’incarico di direttore sportivo dal 1995 al 1999.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!