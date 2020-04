Accadde Oggi – 23 aprile 2011: la perla di Sneijder ed il cuore del gruppo. L’Inter batte 2-1 la Lazio

Pochi giorni dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro la Roma all’Olimpico, è tempo di una sfida sull’asse Milano-Roma. Questa volta è a San Siro e l’Inter di Leonardo si trova di fronte la Lazio di Reja per la 34^ giornata di Serie A.

La partita è subito molto intensa e veloce, con l’attaccante biancoceleste Mauro Zarate che appare in grande forma. E proprio l’argentino al 24′ mette paura all’Inter: dopo una bella imbucata di Hernanes Zarate si trova a tu per tu con Julio Cesar che lo stende. Per l’arbitro Morganti è rigore e rosso per l’estremo difensore nerazzurro. L’attaccante batte così Castellazzi e la gara si fa subito in salita sullo 0-1 e con un uomo in meno.

Il grande cuore del gruppo che appena un anno prima vinceva il Triplete esce subito fuori e nonostante l’inferiorità numerica si catapulta in avanti impegnando Muslera più volte. Al 40′ arriva la perla del campione: Wesley Sneijder regala il pareggio all’Inter con una punizione dai 25 metri perfetta. La parabola supera la barriera e si infila nell’angolo più lontano dove l’estremo difensore laziale non può arrivare.

Ad inizio ripresa i nerazzurri completano l’opera: grande discesa sulla destra del capitano Javier Zanetti che lancia in profondità in direzione di Samuel Eto’o – rientrante dopo l’infortunio alla caviglia – e, approfittando dello scivolone di Biava, deposita in rete la palla che vale il 2-1. A metà secondo tempo anche la Lazio resta in 10 dopo un brutto fallo di reazione di Stefano Mauri.

La squadra di Reja va alla ricerca del pareggio e colpisce una traversa con Kozak. L’Inter però resiste e con una prova gagliarda, di cuore e di esperienza porta a casa i tre punti.



